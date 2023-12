Wilmar Roldán es sin duda uno de los mejores árbitros, no solo de Colombia, sino que del continente. Su nivel mostrado a lo largo de su carrera lo han llevado a pitar los mejores partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, finales en nuestro país y ahora en Arabia Saudita, donde tuvo la oportunidad de dirigir a Cristiano Ronaldo en un juego fundamental entre el Al HIlal y Al Nassr por la Liga local.

Ese día, el compromiso terminó en goleada en contra del club de Cristiano Ronaldo y David Ospina, las críticas no se hicieron esperar por parte del portugués y sus compañeros en contra del juez Roldán. El colegiado colombiano fue tendencia en redes sociales luego un gesto que supuestamente ‘CR7’ le había hecho. El mismo arbitro aclaró la polémica y habló por primera vez sobre esta situación.

Polémica de Cristiano Ronaldo y Wilmar Roldán

Cuando el equipo de Cristiano Ronaldo iba perdiendo 3-0, hubo una jugada polémica en la que chocaron al portugués. El mismo jugador pidió una falta, pero cuando la cámara lo enfocó, se vio un gesto que dio de qué hablar en todo el mundo. Roldán quiso bajar la polémica y dio un par de explicaciones en entrevista con ‘El Colombiano’.

“La gente no entiende que todos los jugadores quieren ganar y cuando no lo consiguen, reclaman o discuten”, inició diciendo. También, explicó que: “el último encuentro que me tocó dirigir allá fue el clásico Al Nassr vs. Al Hilal y hubo un gol anulado porque allá tienen la tecnología semiautomática del fuera de lugar en la que no hay que trazar líneas ni nada de eso”.

Sobre esto, Roldán aseguró que intentó explicarle al futbolista que la decisión no dependía de su asistente de línea o de él, sino de la tecnología que es la que tiene la última palabra.

“Él lo que me dice a mí es que el asistente se estaba equivocando y yo le manifesté que nos estábamos basando en un sistema semiautomático y de pronto no entendió y se desesperó. Pero contra la tecnología no se puede pelear”, añadió Roldán.

El gesto de Cristiano Ronaldo a Wilmar Roldán

“Ellos tienen una cámara exclusiva para él, así como sucede cuando juega Messi, que los sigue los 90 minutos y muchas veces ellos hacen gestos y no sé quién dijo que ese fue para Wilmar Roldán o en contra del arbitraje”, dijo Wilmar Roldán.

Aseguró que muchas veces “el amarillismo” es el protagonista en este tipo de jugadas: “son temas que pasan desapercibidos para un árbitro en la cancha y que infortunadamente en Colombia hay gente que quiere resaltar lo malo, o decir que uno salió mal de un partido”.

Finalizó hablando de Cristiano y Messi: “cuando terminó el partido, Cristiano fue a despedirse de mí, es un ‘señorazo’, 10 puntos le pongo a ese señor como profesional y como persona. Tiene mi total respeto porque es un profesional a carta cabal, fue y se despidió, sin ningún problema, me comentó que iban a revisar el tema del fuera de juego, le volví a explicar y me dijo, bueno, buen regreso, buen regreso”, le explicó Roldán al medio ‘El Colombiano’.