Hay gran preocupación entre los socios e hinchas del Barcelona por lo que será el próximo mercado de fichajes del equipo. Tras el gran fracaso de Xavi en la temporada 23/24, muchos esperan que el equipo catalán deje grandes noticias con sus refuerzos. El Real Madrid está cerca de cerrar la llegada de Kylian Mbappé y los seguidores del Balugrana no quieren que el club se quede atrás. El candidato #1 que suena para llegar es Luis Fernando Díaz. Sin embargo, el panorama no luce favorecedor para los catalanes.

En España ya adelantaron la bomba con la que el Barcelona quiere sacudir el mercado. Su objetivo es negociar con Liverpool el traspaso de Luis Díaz. El colombiano sueña con vestir la camiseta Azulgrana y los ingleses no están convencidos de renovar al cafetero. La cuestión es que en Anfield están esperando una oferta multimillonaria para dejar salir al guajiro. Aquí es donde se complican las cosas para el elenco español.

Xavi le pone el primer ‘pero’ al fichaje de Luis Díaz con el Barça

En rueda de prensa, Xavi Hernández no gambeteó y habló de la situación actual del FC Barcelona. A un mes y medio de que se abra el mercado de fichajes, hay gran incertidumbre por lo que pueda hacer el equipo en tema de refuerzos. Las arcas del club están apretadas y no parece que puedan competir con los poderosos de Europa. Pagar más de 120 millones de euros por Luis Díaz y ofrecerle un contrato de estrella no parece un plan muy viable. Al menos, no ahora.

“Lo vamos a intentar, pero yo pienso que el aficionado y el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores como el Madrid en España como con el resto de Europa”.

(VIDEO) ¿Se cae Luis Díaz? Xavi Hernández revela la verdad del Barcelona

FC Barcelona tendría un plan para negociar por Luis Díaz

La prensa española ha informado que el próximo mercado de fichajes del Barcelona será “fuerte y muy movido”. El equipo se prepara para dejar ir varios jugadores, en busca de equilibrar el ‘Fair Play’ financiero que les impone el fútbol español. Hacen planes con algunos de sus futbolistas para abrir hueco y así avanzar con los planes de fichajes que tienen en mente. El primer nombre que salta a la vista es el de Luis Fernando Díaz. El colombiano parece ser la prioridad para sacudir el periodo de transferencias en Europa.

Sin embargo, en Barcelona saben que deberán sacar la chequera grande para negociar con Liverpool el traspaso de Luis Díaz. Para lograrlo, el equipo catalán espera cerrar varios negocios de patrocinio muy importantes con el objetivo de conseguir fondos para la contratación del guajiro. Según ‘Mundo Deportivo’, están a la espera de concretar todo con “Nike y Barça Studios, por ejemplo”.

