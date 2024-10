El Dibu Martínez fue uno de los protagonistas de la gala del Balón de Oro 2024 El arquero argentino se llevó el premio Lev Yashin y acabó en el puesto número 18 en la elección general para el galardón principal. Luego de esto, Jhon Durán lo definió con una palabra.

Publicidad

Publicidad

Está claro que el Dibu Martínez está en el momento más alto de su carrera por todo lo logrado con la Selección Argentina. Sin embargo, la conducta del portero ha hecho que se gane el odio de muchas hinchadas alrededor del mundo, siendo una de ellas la fanaticada colombiana.

El arquero fue recibido de manera hostil en su llegada a la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. Los hinchas franceses, quienes tampoco guardan un buen recuerdo del argentino, lo silbaron en su ingreso al gran evento.

Como era de esperar, el Dibu se llevó el premio al mejor portero del año por segunda edición consecutiva. El jugador de la Albiceleste le ganó en la votación a Diogo Costa (Porto / Portugal), Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia), Gregor Kobel (Borussia Dortmund / Suiza), Andriy Lunin (Real Madrid / Ucrania), Mike Maignan (Milán / Francia), Giorgi Mamardashvili (Valencia / Georgia), Unai Simón (Athletic Club de Bilbao / España), Yann Sommer (Inter Milán / Suiza) y Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns / Sudáfrica).

Publicidad

Publicidad

ver también La declaración de Dibu Martínez en el Balón de Oro 2024 que le apuntó a los hinchas colombianos

Así lo definió Jhon Durán

Aston Villa celebró en sus redes sociales el nuevo logro individual del Dibu Martínez en sus redes sociales. Horas más tarde, publicó un video de los jugadores de su plantel describiéndolo en una sola palabra. Uno de los que apareció en el video fue el delantero colombiano Jhon Durán. “Loco” dijo el atacante para describir a su compañero de equipo.

Qué dijo el Dibu Martínez

“Muchas gracias a todos. Es un honor estar acá otra vez. Agradecido al ‘Toro’ por meter el gol en la final (de la Copa América), a la Selección, a los entrenadores de arqueros que me acompañan hoy. Lo individual siempre viene después de lo grupal. Para ser justo, no me veo como el mejor. Lo único que me importa es el equipo, Aston Villa y la Selección. Trabajo todos los días para estar en este nivel” fueron las palabras del arquero luego de recibir el premio.

Publicidad