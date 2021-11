Uno de los partidos que más polémicas arbitrales registró durante la Fecha 16 de la Liga BetPlay 2021-II fue el juego entre La Equidad y Águilas Doradas. El duelo, que se disputó en Bogotá, finalizó con empate a 2 goles y eso generó una evidente molestia por parte del técnico del cuadro capitalino, Alexis García. En rueda de prensa aseguró que la actuación de los jueces incidió negativamente en el desarrollo del compromiso.

Sin embargo, el reclamo del profe Alexis estuvo muy cerca de parecerse a la imagen viral que dejó Rafael Dudamel tras el duelo Nacional vs. Cali, en Copa Colombia. El técnico venezolano sacó en plena rueda de prensa una tableta para señalar cada una de las polémicas del juego y que él consideró errores graves del árbitro central.

García también sacó su celular mientras afirmaba que le dejaron de pitar 4 penales ante Águilas Doradas. Sin embargo, guardó su dispositivo no sin antes dejarle un recado claro a la Dimayor por el flojo nivel arbitral que predomina en el fútbol colombiano.

"Nos debieron pitar, no dos, sino cuatro penales y los puedo mostrar, pero mejor no, porque alguien más ya lo hizo y no gustó".