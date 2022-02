Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba por la Liga Betplay: hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Alianza Petrolera recibe a Jaguares de Córdoba, por la quinta fecha de la Liga Betplay, HOY, lunes 7 de febrero, a partir de las 16:05 horas (hora colombiana). Este partido se va a disputar en el Estadio Daniel Villa Zapata.

El conjunto dueño de casa, dirigido por Hubert Bodhert, no llega en buenas condiciones a este compromiso: después de la victoria en el estreno (vs. Deportivo Pereira), no volvió a sumar de a tres, ya que sumó dos igualdades y una derrota, esta en la más renciente presentación contra Bucaramanga. Ante su gente, va por la reacción.

Del otro lado, el elenco visitante, conducido por Césasr Torres, comenzó la jornada en la cima del campeonato y deberá ganar para mantener el primer lugar. Con tres triunfos y un empate, suma 10 de 12 y viene de derrotar a Patriotas por 3-1. Sin lugar a dudas, quiere seguir soñando.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se llevó a cabo el pasado 3 de octubre. En aquella ocasión, también en el Villa Zapata, no se sacaron ventajas e igualaron por 1-1. ¿Qué pasará en esta oportunidad?

¿Cuándo se enfrentan Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba por la Liga Betplay?

El duelo entre Alianza y Jaguares se llevará a cabo HOY, lunes 7 de febrero, a partir de las 16:05 horas (hora local).

Hora por país:

Colombia: 16.05 horas

Ecuador: 16.05 horas

Argentina: 18.05 horas

Chile: 18.05 horas

México: 15.05 horas

Estados Unidos: 13.05 horas PT / 16.05 horas ET

¿Qué canal de TV transmitirá el encuentro EN VIVO?

Este partido será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, por Win Sports y Win Sports+.