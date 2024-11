Jaguares de Córdoba hizo sufrir a Deportivo Cali: Así va la tabla del descenso

La pelea sigue activa por salir de esos peligrosos puestos. El local perdió los papeles, no tuvo reacción, falló la defensa, el hombre menos se sintió, le dio el balón al visitante, que no dudó y cobró y arrebató el triunfo. 2-1 el marcador en Palmaseca y Jaguares sale de la zona de descenso. Por su parte, Deportivo Cali se preocupa. Envigado cae a los puestos de la B por pequeñas diferencias.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.