Viveros y Cardona hacen olvidar a Morelos y Nacional clasifica a semifinales de Copa Colombia

De esta manera, Atlético Nacional da un paso gigante en la Copa Colombia y se ilusiona con su séptimo título en esta competición, tras los triunfos en 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023. El equipo verde espera rival, que saldrá de Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó. Podría existir clásico paisa en semifinales.

Read more on X

El equipo verde asistió a este partido con la ‘chapa’ de favorito y no le falló al pronóstico. Cada vez más, el equipo del técnico Efraín Juárez se ve más solvente en su idea de juego y la imagen que deja en cada partido, es positiva en la hinchada. El grupo de jugadores se ve concentrado en los objetivos y la mezcla entre canteranos y veteranos, está dando su efecto en Copa y Liga Colombiana.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.