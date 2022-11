El Deportivo Independiente Medellín consiguió una importante victoria ante Águilas Doradas y mantiene viva la ilusión de poder clasificarse a la final de la Liga Colombiana, pero al final del partido se habría dado un lamentable hecho.

El capitán del cuadro 'rojo', Andrés Felipe Cadavid, denunció, por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, que el dueño del equipo 'dorado', José Fernando Salazar, que el dirigente buscó apretarlo y hasta el escolta sacó un arma.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que el señor Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? Va a venir a bravear después de los partidos y el escolta dizque ‘sacando pistola’ y ‘yendo a la camioneta’. Se está equivocando, papi. ¿Se cree bandido o qué en esta época? Así no es, fútbol en paz", dijo inicialmente Andrés.

Posteriormente, afirmó no tenerle miedo al polémico directivo: "Nadie se le arruga, ¿quién se cree ese bobo? No estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo? ¿Cree que estamos en la época de Pablo? ¿Se cree bandido? No más. No se equivoque”.

Cabe recordar que este no ha sido el único escándalo y denuncia contra Salazar, ya que en el pasado sucedió algo similar con el técnico Hubert Bodhert y otros cruces con jugadores y personas del fútbol de otros equipo.

Aquí el video con la denuncia de Cadavid: