Llegó el final de los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2022-II. Este miércoles se juegan cuatro partidos definitivos para cinco equipos que buscan disputar la estrella de navidad. Millonarios, Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, son los clubes con opciones en el grupo A, mientras que Independiente Medellín y Águilas Doradas son los de posibilidades en el grupo B.

Seguramente se vivirán cuatro partidos emocionantes, Santa Fe oficia de local ante Millonarios, Pereira visita a Junior de Barranquilla. Medellín y Águilas Doradas buscarán la clasificación fuera de casa ante Deportivo Pasto y América de Cali, respectivamente.

En Bolavip, fecha a fecha, hemos ido revisando uno de los temas que más ha dado de qué hablar en las últimas temporadas, el tiempo efectivo de juego. Algo que se ha venido mejorando por parte de algunos equipos, pero que en otros se ha mantenido o ha empeorado. Revisamos y analizamos a los cinco equipos que tienen opciones.

Millonarios – grupo A

El equipo de Alberto Gamero viene demostrando fecha a fecha que es el equipo con mejor tiempo efectivo de juego, su intención siempre es de jugar los partidos, la orden desde el banco es darles ritmo a los compromisos, no simular faltas y mucho menos quedarse en el piso perdiendo tiempo. Normalmente, en todos los partidos es el de mejor registro, por ejemplo, en el partido anterior ante Junior, el peor en tiempo efectivo, tuvieron 55:27, casi tres minutos más que el segundo. El cuadro ‘embajador’ lidera la tabla con un tiempo de 54:33.

Independiente Medellín – grupo B

El cuadro ‘poderoso’ también viene haciendo una temporada increíble, a su estilo siempre ha demostrado que quiere jugar, no por nada es el segundo en esta tabla. Su tiempo efectivo es de 54:02. En el juego anterior sumaron 52:08 ante América, el segundo con más tiempo efectivo. En el todos contra todos ha sido uno de los protagonistas siendo un equipo que da gusto ver.

Águilas Doradas – grupo B

No es el mejor en este aspecto en su grupo, incluso es tercero, pero en la tabla general de los ochos clasificados se ubica en la mitad de la tabla. Ha sido la gran revelación de la Liga y está a un partido de jugar su primera final de Liga. Los dirigidos por Leonel Álvarez tienen diferentes variantes, algunas veces priorizan el balón, pero en otras no, por eso no son los de mejor tiempo efectivo de juego. En total registran 50:59.

Independiente Santa Fe – grupo A

El conjunto ‘cardenal’ ha sido un sube y baja de emociones y resultados. Complicó su clasificación y despertó muchas críticas de quienes afirman que carece de buen juego. Lo que sí es cierto es que no tienen buen tiempo efectivo y siempre han estado en la parte baja de la tabla en cuanto a este tema se refiere. Su tiempo efectivo es de 50:37 y al parecer es algo a lo que el entrenador Alfredo Arias no le presta mucha atención.

Deportivo Pereira – grupo A

El conjunto ‘matecaña’ está en el fondo de la tabla, si bien ha sido una de las grandes sorpresas y tienen varios conceptos tácticos interesantes. El tema del tiempo efectivo de juego no es su fuerte, en total registra 50:23 y en la tabla general es séptimo, pero último entre los equipos con opciones de clasificar a la final.

Los otros equipos son América con 51:34 en el tercer lugar, Deportivo Pasto con 50:30 en la sexta casilla y Junior de Barranquilla con 49:21 en el octavo lugar.

Tabla completa