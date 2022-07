No ha empezado la Liga Colombiana II-2022 y ya hay situaciones insólitas.

De no creer: no ha comenzado la Liga II-2022 y ya hay tres 'insólitas' novedades

No ha empezado la Liga Colombiana II-2022 y ya hay situaciones insólitas. Tras el título 17 de Atlético Nacional en el primer semestre del año, todo está encaminado para el torneo que definirá el segundo campeón del FPC y el último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Tras pocos días de vacaciones, los equipos alistan detalles para salir al ruedo con tal de buscar la estrella en diciembre, con el Mundial de Qatar 2022 de por medio. Atlético Nacional quiere el doblete, mientras que Millonarios y Deportes Tolima esperan dar el gran golpe. América, Santa Fe y Deportivo Cali deberán sorprender y sacudirse de la crisis.

Mientras tanto, ya hay situaciones de esas que llamamos 'Dimayoradas'. Partidos aplazados se asoman en el horizonte, en medio de un calendario apretado, que tendrá gran cantidad de partidos de aquí hasta noviembre. Además del rumor que no habría Liga Femenina en este segundo semestre de 2022.

'Dimayoradas' para el segundo semestre de 2022

La primera la confirmó Atlético Bucaramanga, que apenas conoció la fecha y el horario de las cuatro primeras jornadas, Dimayor le notificó que se deberán aplazar las jornadas 1 y 3, donde será local, pues el estadio Alfonso López es uno de los escenarios para la Copa América Femenina.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hincha y público en general que, ha recibido notificación de DIMAYOR donde nos confirman el aplazamiento de la Fecha 1 vs. Águilas Doradas y Fecha 3 vs. América de Cali”, dice Bucaramanga en un comunicado.

La otra es de corte parecido y la informa América de Cali, pues el Pascual Guerrero es otra de las sedes para la Copa América Femenina, aunque eso sí, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó que buscarán otra sede para jugar dichos compromisos, contra Pereira y Cortuluá.

A eso se agrega el rumor de que no habrá Liga Femenina, ad portas de jugarse la Copa América Femenina. El torneo no se llevaría a cabo por falta de organización, ya que se dice que varios equipos grandes no presentarían equipo.