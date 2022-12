Marlon Torres dejó al América de Cali y ahora no pasó los exámenes médicos en Junior de Barranquilla.

Mal panorama para el central Marlon Torres. El jugador, bicampeón con América de Cali, confirmó su no continuidad en el equipo rojo y todo estaba cantado para ser nuevo jugador de Junior de Barranquilla, pero los problemas aparecieron y es ratificado que no pasó los exámenes médicos.

Era el central que esperaba el entrenador Arturo Reyes y ahora las cosas se complican tanto para el cuerpo técnico como para el jugador, pues ya había acuerdos que no se van a poder firmar. Vale resaltar que no es la primera vez que suceden este tipo de cosas en Junior de Barranquilla y los exámenes médicos.

Marlon Torres era de las primeras movidas de Junior de Barranquilla con su particular idea de tener la gran mayoría del plantel con jugadores costeños que aporten sentido de pertenencia, pues el central es nacido en Barranquilla. No tuvo reparos en decirle que no a la renovación en América y viajar rumbo a la Costa Caribe.

La información la confirmó el mismo Fuad Char en diálogo con El Bordillo, ratificada por el diario El Heraldo de Barranquilla y sus fuentes. Este jugador no tiene actividad desde el cinco de septiembre pasado, cuando tuvo que salir lesionado de uno de sus brazos en un partido con América de Cali. Un fichaje que se le cae al club 'Tiburón'.