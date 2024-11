La sanción a la que se expone América de Cali por culpa de un recogebolas

América de Cali está en total angustia en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024. Los resultados no se dan y las críticas y las malas caras comienzan a aparecer. En dos fechas del Grupo B, el equipo rojo solamente suma un punto y está en la última posición de la tabla. El club escarlata está casi obligado y necesita recuperarse en las próximas fechas para escalar lo que más pueda y hacer valer el ‘punto invisible’.

Ya suma una derrota ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano y un empate ante Once Caldas en el Pascual Guerrero. Cuando se creía que ante el club de Manizales podía sacar adelante la victoria de local, pasó lo impensado y no pasó del 1-1. Duván Vergara fue titular y también activa la preocupación, pues tuvo que ser sustituido al minuto 73 por lesión y salió del estadio sin poder caminar.

Además de la lesión de Duván y el autogol de Once Caldas que permitió el empate de América, un recogebolas es gran protagonista por un acto contra el arquero James Aguirre que tiene al club escarlata al borde de una sanción por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Resulta que James Aguirre también tiene su amuleto, que fue arrebatado por una jugada astuta del recogebolas. El portero, al darse cuenta de que hacía falta la figura en su arco, llamó de inmediato al árbitro Alexis Hinestroza. El juez central atendió su protesta, que pudo haber terminado en expulsión, teniendo en cuenta que el arquero ya tenía tarjeta amarilla.

La sanción a la que se expone América por culpa de un recogebolas

El árbitro Hinestroza llamó al recogebolas, lo reprendió, pero el joven se negó al principio a confesar la astuta jugada. No tuvo de otra ante la presión y le entregó el amuleto a James Aguirre.

Esta situación expone al América de Cali a una multa económica por el mal comportamiento del recogebolas, según lo dicta el Artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. El castigo sería de $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos colombianos).

“Hay cosas que no van con el fútbol y cosas que no deberían pasar. Hay que aprender a respetar. Los recogebolas son muchachos jóvenes, Sub-20, que van a llegar a ser profesionales, y tenemos que inculcarles cosas buenas. No es posible que lo manden a quitarle un cristo al arquero, que para mí representa mucho y es de respeto; independientemente de la religión que tengamos, de nuestras creencias, hay que respetar. Tenía amarilla y el árbitro dijo que me iba a expulsar, así que le dije ‘dale’. Tenemos que enseñarles a ellos cosas buenas, por eso mi rabia y mi dolor”, confesó James Aguirre tras el partido ante América.