Actualmente, es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Tras hacer historia en Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez decidió hacer su trayectoria más grande y pasó al Deportivo Cali, otro grande que está muy firme peleando por el título de la Liga Colombiana II-2021.

Teófilo optó por dar por terminado el contrato con Junior de Barranquilla. El paso por el Cali fue mpas que positivo y allí ha logrado convertirse en el alma del club en el ataque, tanto así que en el último juego se fue de doblete y mostró todas sus capacidades contra Atlético Nacional, club que está casi eliminado en los cuadrangules semifinales.

Es actualmente la gran estrella del Deportivo Cali y el fútbol de los dirigidos por Radael Dudamel pasa por su talento. Hoy, es unos de los queridos por la hinchada verdiblanca y ha sido el respeto y cariño que Teo le tiene a la institución azucarera, una de las más importantes del fútbol colombiano en la historia. Buscan el título de diciembre.

Pues bien, el exentrenador Alfredo Arias dio detalles de la llegada de Teófilo Gutiérrez al equipo. En diálogo con el VBAR, describió cómo fue la operación y también confesó que hubo gente que estuvo en desacuerdo en que El Perfume llegara a Palmaseca. Al final las cosas lograron darse y hoy brilla con Dudamel.

"Cuando la venida de Teo, el presidente me plantea e inmediatamente le dije que sí. No sé si todos hubiesen traído a Teo. Y voy a decir algo más. Muchos de los que hoy están en Deportivo Cali se opusieron a la venida de Teo y hoy seguramente le palmearán la espalda. El presidente se la jugó. Me dijo si yo me animaba y lo acompañé a muerte", dijo Alfredo Arias a Caracol Radio.