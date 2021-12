En Llaneros y Unión Magdalena siguen asegurando que el partido que jugaron no tiene sospechas de nada. Directivos de ambos clubes siguen insistiendo que en Villavicencio no pasó nada, aunque las imágenes de ese juego son totalmente certeras. Ahora el que salió a defender el resultado del juego fue el propio técnico del equipo llanero, Walter Aristizábal.

El estratega salió a defender la imagen de sus jugadores y la "entrega" que dieron durante el partido y en los cuadrangulres finales que definieron el ascenso para el FPC en el 2022. Explicó, en vivo por el programa 'Primer Toque, de Win Sports; que el tema psicológico fue un factor fundamental que afectó a sus muchachos y por eso terminaron perdiendo.

Sin embargo, Aristizábal no dejó de lado el reclamo de Fortaleza luego de poner en duda la legitimidad del partido entre Llaneros y Unión. En su declaración, culpó al equipo bogotano por no lograr los resultados y recalcó que solo necesitan un punto en dos fechas para asegurar el regreso a la 'A'. "Acá hay una cosa que es clara, Fortaleza dependía de ellos, dos fechas donde tenían que hacer un punto y no lo logran".