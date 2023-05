Deportivo Cali vive momentos de crisis, tanto en lo deportivo como en lo económico, y aunque el equipo ha tenido una mejoría en lo futbolístico en las últimas jornadas, no le alcanzó para meterse en el grupo de los ocho, es por esto que mucho se habla sobre la posibilidad de que el entrenador Jorge Luis Pinto dé un paso al costado tan pronto termine su participación en la Liga Colombiana.

El técnico nortesantandereano habló en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo' sobre la actualidad del Cali, allí le consultaron sobre si lo hecho en el actual campeonato fue un fracaso, allí el DT se mostró contundente y aseguró que no lo era, pero sí es un golpe fuerte para su carrera profesional, debido a que con la plantilla que tenían, pensaban meterse al grupo de los ocho.

"Es un golpe profesional muy duro, es un golpe anímico muy duro. No me pasó por la cabeza que con esta nómina no ofrecer estar en el octagonal. Para mí y muchos jugadores es un golpe durísimo. No es un fracaso, hay que mirar la nómina y quienes vinieron no dieron lo mejor, pero eso lo hablaré el jueves y lo pasaré en el informe y después lo miraremos con calma", expresó Jorge Luis.

Al final de la entrevista, Pinto fue consultado sobre si los problemas financieros y extradeportivos que no estaban en sus manos, afectaron al equipo y al carácter fuerte que se le ha caracterizado, a lo que el DT se molestó y acabó con el diálogo de manera abrupta, mandando una fuerte respuesta.

"No se me está saliendo nada de las manos y sigo con el mismo carácter que he tenido toda mi vida. Se lo puede preguntar a los jugadores, como a Sergio Herrera que me conoció de jugador. No me ha faltado carácter para nada, papá. Eso sí, no le quepa la menor duda y para ir cerrando la entrevista: todavía tengo las huev... bien puestas", dijo Pinto.

Aquí el audio con la respuesta de Pinto y la molestia en la entrevista: