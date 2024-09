Así queda América de Cali en la Copa Colombia 2024 y cuándo será el próximo partido

Tras la ida por los octavos de la Copa Colombia y el regreso al Pascual Guerrero, América de Cali se alista para una nueva salida en su casa y esta vez anhelará tener el acompañamiento masivo de su gente. Por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024, ‘La Mechita’ esperará la visita de Fortaleza, donde la idea no es otra que sumar tres puntos y seguir en la zona alta de la tabla. El compromiso está programado para el 28 de septiembre, a partir de las 6:20 pm, de Colombia.

Por los octavos de final de la Copa Colombia 2024, América de Cali decretó su regreso al Pascual Guerrero . En otras palabras, fueron cinco meses y siete días de ausencia por varios motivos: La prematura eliminación en la Liga Colombiana I-2024, el receso de un torneo a otro y el Mundial Sub 20 Femenino que tuvo a la capital del Valle del Cauca como sede.

Era una noche esperada en la ciudad de Cali por el regreso de América al estadio Pascual Guerrero, que se pensaba iba a estar a reventar. La gente del equipo rojo no pudo cumplir con la cita de forma masiva y se vieron huecos en el ‘Coloso de San Fernando’. Teniendo en cuenta que el club ‘Escarlata’ volvía a su madriguera tras 160 días de ausencia.

