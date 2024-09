James Rodríguez no para de ser tendencia en Europa luego de la última fecha en LaLiga donde no fue tenido en cuenta por el entrenador para el partido contra Girona. Las redes sociales hicieron lo suyo y con comentarios de todo tipo exigieron al entrenador utilizar al ‘10’ de la Selección Colombia, sin embargo, el estratega del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, explicó que no era el partido para usar a James por el contexto del juego.

“Mis cambios siempre van a ir en la dirección de encontrar, modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y bueno, a eso se debe”, dijo el entrenador.

Revelan la condición que puso el técnico de Rayo Vallecano para poner a James

Sobre si James Rodríguez jugará pronto, el periodista Julián Capera reveló algunos detalles de lo que necesita el entrenador para que el ‘10’ sea titular o, por lo menos, sume más minutos. El primer detalle es que el plan con del entrenador apuntaría al utilizarlo como local, este sábado: “James va a jugar contra Leganés si no ocurre algo extraordinario… no sé si de titular, pero está hablado que tendrá minutos”.

Por otro lado, una de las razones por la que no ha sido tenido en cuenta es porque: ​“fue un fichaje expresamente del presidente, ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más. El entrenador no está contento”.

Las palabras que Iñigo Pérez le dijo a James por no ser titular

“Fue un fichaje expresamente del presidente. Ya el entrenador le dijo a James Rodríguez que hay que correr más”, reveló Capera luego de ver al jugador colombiano sin ser titular por tercer partido consecutivo en el Rayo Vallecano y sin entrar ni un solo minuto en el empate sin goles contra Girona.

Los partidos que le quedan a James Rodríguez antes de ser convocado por la Selección Colombia

En vísperas de llegar con más minutos de juego para los partidos de las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, a James le quedan dos encuentros más con Rayo Vallecano antes de ser convocado por la selección colombiana para enfrentar a Bolivia (10 de octubre a las 3:00 P.M) y a Chile (15 de octubre a las 3:30 P.M). Los encuentros son los siguientes:

Rayo Vallecano vs. Leganés: sábado 28 de septiembre a las 9:15 A.M.

Real Valladolid vs. Rayo Vallecano: sábado 5 de octubre a las 11:30 A.M.

