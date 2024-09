Mirando hacia puestos más adelante en el top 5 de la reclasificación, el cuarto es Atlético Bucaramanga con 62 unidades (ya no cuenta en esta tabla). Once Caldas es tercero con 63. Junto con Deportivo Pereira están los clasificados de manera parcial a la Copa Sudamericana.

Por su parte, a Copa Sudamericana irá el campeón de la Copa Colombia 2024 más los tres restantes de la reclasificación que no sean campeones. Es decir, que en estos momentos, Millonarios estaría clasificando a la Sudamericana como ‘Colombia 4’.

A Copa Libertadores van los dos campeones del año y los 2 mejores posicionados en la tabla de reclasificación que no sean campeones. En este caso, Santa Fe y Deportes Tolima mantienen esos cupos parcialmente y clasificarían a la fase previa del torneo continental.

Cabe recordar que la tabla de reclasificación es importante para definir los cupos a los torneos internacionales. Los equipos con mejor regularidad durante el año natural y que no sean campeones, tendrán la oportunidad de clasificar a Copa Libertadores o Sudamericana. En estos momentos, Millonarios es quinto.

Varias veces, Millonarios ha intentado ser protagonista en el ámbito internacional. Por ejemplo, suma tres semifinales de Copa Libertadores (1960, 1973 y 1974). En Copa Sudamericana, ha logrado esta instancia en dos ocasiones (2007 y 2012). No ha podido ser finalista, pero se abona un título de Copa Merconorte en el año 2001.

