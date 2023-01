Juan Fernando Quintero y la novela de su contratación con el Junior ha traído de todo. Noticias de todo tipo, comentarios, opiniones, burlas, memes y discusiones en redes sociales entre periodistas, hinchas y hasta con el mismo jugador. Luego de que se conociera la noticia oficial de la llegada al Junior, el jugador siguió contestando mensajes en redes sociales, uno de ellos llamó la atención.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista y de quienes todos conocen que no tiene filtros al momento de informar o dar una opinión, escribió dos mensajes que dieron de qué hablar, uno de ellos alarmó al jugador, que no dudó en responder.

“Junior se quedó sin Twingo ni Ferrari… sin Rolex y Casio…con el dinero q se iba a gastar en un jugador q solo jugó 2 partidos completos en el 2022 tiene y le sobra para mejorar lo poco q le vi en Lima el domingo pasado ante Alianza. Hay q hacer un EQUIPO.Manos a la obra!”, escribió Vélez cuando Quintero había anunciado que todo se había caído.

En la mañana de este viernes, Junior entregó las buenas nuevas de la contratación de Quintero, de inmediato se encendieron las redes, nuevamente Carlos Antonio se pronunció: “ahora la historia es otra. Que no,q sí,q caro q no importa.Pusieron a Junior de x medio para apretar un negocio con Flamengo,q no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo.. hable con su representante x q le afectó la imagen y casi lo deja en 0”.

El ’10’ no se quedó corto y le respondió: “doctor, nadie me ha dañado la imaginen …. El anzuelo es el dinero ? No importa ya fui por el … lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra ❤️ por eso fue !! Un abrazo bendiciones”.

Lo cierto es que la novela de Quintero ha traído un sinfín de mensajes que no han gustado en el entorno del jugador, el cual, siempre con respeto, ha salido a defenderse.