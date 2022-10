Desde el pasado viernes se inició la determinante fecha 19 que ha dejado ya a dos equipos eliminados, uno clasificado y otros al borde de la eliminación. Por ahora se han disputado seis compromisos y a falta de cuatro, tres equipos se metieron en la pelea para disputar su clasificación en la última jornada.

Hasta el momento ha sido una jornada para los locales, ningún visitante ha podido ganar. La Equidad, Águilas Doradas, América, los grandes beneficiados y aunque Tolima también ganó, los otros resultados no le favorecieron y quedó eliminado.

Millonarios, Medellín, Pasto y Unión Magdalena fueron los grandes perjudicados, los tres primeros pudieron asegurar su clasificación, pero no lograron sumar de a tres, solo el ‘poderoso’ pudo rescatar un punto. El conjunto samario tendrá que jugársela toda en la fecha 20 ante el América que viene con aire en la camiseta.

Así va la tabla de posiciones antes de iniciar la jornada del domingo

Hoy, 23 de octubre de 2022, se jugarán varios partidos determinantes. Patriotas vs. Bucaramanga, Pereira vs. Nacional, Junior vs. Cortuluá y Once Caldas vs. Alianza Petrolera.