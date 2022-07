Un dirigente del fútbol colombiano carga contra Fernando Jaramillo, actual presidente de la Dimayor. No se guarda nada y le manda duros dardos por la programación de los partidos de la Liga Colombiana II-2022. El presidente de Patriotas de Boyacá habla sin tapujos y también le exige la renuncia.

César Guzmán, presidente de Patriotas Boyacá, en vivo en Blu Radio, le mandó 'pullas' a Fernando Jaramillo y cuestionó sus gestiones en la Dimayor. Reveló algunas charlas que ha tenido con el máximo dirigente del fútbol colombiano y confesó que él debería dar un paso al costado.

Exactamente, César Guzmán carga por la programación del partido América de Cali vs. Cortuluá, que según él, podría ser aplazado. En dicho encuentro, el club americano hizo de local en la casa de su rival, en el Doce de Octubre, lo que generó una ola de críticas y el presidente de Patriotas es el más enojado.

"El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, todo tiene que sanearse, él goza de mi aprecio, pero hoy no brinda la ecuanimidad. Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé al presidente Jaramillo y me dijo que no sabía", dijo César Guzmán en Blu Radio.

"Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva", agregó Guzmán.

"En la Dimayor tenían la oportunidad de corregirlo, pero me sorprende que el partido se haya jugado. Por eso estoy pidiendo que el presidente Jaramillo renuncie, no brinda el equilibrio, no tiene ecuanimidad", finalizó el presidente de Patriotas.