Faustino Asprilla fue uno de los jugadores colombianos que primero se hizo conocer en el fútbol de Europa, siendo figura en el Parma de Italia y el Newcastle United en Inglaterra, clubes en los que fue figura y para algunos, considerado como ídolo.

El 'Tino' recordó su época de futbolista en territorio europeo, allí tiró algunas confesiones sobre su comportamiento, el cual no fue el más apropiado y profesional, aceptando que no le gustaba entrenar y que no tenía compromiso táctico, como se lo pedían sus entrenadores.

“No tenía cabeza. No me gustaba entrenar y me costaba entender lo que pedían los entrenadores. Estaba acostumbrado a jugar con libertad y, en cambio, aquí hay que ser fiel a la táctica”, dijo Asprilla en una entrevista para el medio italiano, ‘Gazzetta dello Sport’.

Faustino también contó sobre su vida nocturna, la cual era muy activa, donde no dormía bien, se la pasaba de fiesta y el fútbol no fue su prioridad.

"No llevaba la vida de un atleta perfecto. Me acostaba tarde y casi nunca solo. Me despertaba tarde, pues me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar", contó.

Asprilla jugó durante siete temporadas en el Parma, disputando 150 partidos y marcando 43 goles, mientras que en el Newcastle lo hizo durante tres temporadas, jugando en 63 oportunidades y anotando 18 tantos.