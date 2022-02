En rueda de prensa, Rafael Dudamel volvió hacerse protagonista luego de que realizara un nuevo ataque contra las actuaciones arbitrales, ya que según él están afectando directamente al Deportivo Cali. Tras perder 0-2 con Millonarios en el Palmaseca, volvió arremeter como ya lo hizo en 2021 con el famoso episodio de la tablet.

Sin piedad, Dudamel aseguró que no hay imparcialidad cuando se trata de arbitrar a su equipo. Aseguró que al campeón lo "están manoseando", como si hubiese un complot para afectar los resultados de su equipo. Tras 6 fechas disputadas de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas una victoria y 5 derrotas.

"No me está gustando la manera como nos están manoseando ¡nos están manoseando! Hoy ante la más mínima acción nos amonestaron... Lo que no se puede perder el arbitraje es la imparcialidad. Es lo único que nosotros pedimos y hoy nos sentimos manoseados".