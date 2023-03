Ricardo Márquez, quien no pudo brillar en Millonarios, está de vuelta al gol con Unión Magdalena y ratifica su buen andar con el equipo samario. El atacante, que fue muy resistido en el equipo azul pese al cariño y confianza del entrenador Alberto Gamero, sigue dando pinceladas de gran definición en el estadio Sierra Nevada.

Ricardo Márquez fue titular en el partido por la séptima fecha contra Jaguares de Córdoba en el que Unión Magdalena fue local. El visitante fue punzante y logró sacar un valioso empate en el estadio Sierra Nevada. 'El Caballo' abrió el marcador al minuto 15 y Juan Carlos Castellanos decretó la igualdad.

Al minuto 15, Ricardo Márquez aprovechó un excelente centro de Brayan Correa, leyó la jugada y mandó un certero cabezazo imposible para el arquero rival. Es su primera anotación en la Liga Colombiana I-2023 y así comienza a mandarle mensajes a Millonarios y al técnico Alberto Gamero, pues hay que recordar la promesa que se hizo.

En julio de 2022, cuando Ricardo Márquez salió de Millonarios, Alberto Gamero expuso el intercambio de palabras que hubo con 'El Caballo' en la despedida. El jugador le comentó que regresaba al Unión Magdalena a marcar goles para así retornar a Bogotá a vestir la camiseta azul. 'Tito' prometió que iba a estar de regreso.

"Cuando se fue de aquí, Márquez me dijo: ‘Profe, voy al Unión y voy a hacer goles, pero yo voy a volver a Millonarios’. Y yo le dije: ‘Usted no va a volver en dos años, ni en uno. Usted meta goles allá que en seis meses vuelve otra vez para acá’. Eso es con Gamero o sin Gamero, no estoy diciendo que lo voy a traer yo", dijo Gamero en rueda de prensa.