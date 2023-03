'Caballo' Márquez destroza al Junior con sus palabras y dice que NO es grande

Ricardo 'Caballo' Márquez, delantero del Unión Magdalena, destroza al Junior de Barranquilla con sus palabras y dice que NO es un equipo grande. Las polémicas frases del jugador caen luego de que el club samario lograra el empate en el clásico por la décima fecha de la Liga I-2023 que se jugó en el Sierra Nevada de Santa Marta.

Vale resaltar que no es la primera vez que Ricardo 'Caballo' Márquez es polémico, en días pasados ya había sido noticia tras pegarle al jefe de prensa del Unión Magdalena. Antes, hizo un show ante Unión Magdalena tras hacer un gol y tuvo que irse expulsado por sus gestos en plena cancha.

Ante Junior, en el clásico costeño, Ricardo Márquez fue titular y en sus palabras en la rueda de prensa, lo destrozó y lo bajó de la nube diciendo que no es un equipo grande del fútbol colombiano. Además resaltó que Unión Magdalena jugó mejor y que tenían méritos para al menos empatar el compromiso.

"Estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con un Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos y dos entraron, son un equipo de los llamados a ser grandes, para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío, pero sobre lo que tienen es de los llamados a ser grandes, según, para mí todavía no, porque hoy no se vio esto", dijo Ricardo Márquez en rueda de prensa.