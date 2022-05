¿Por qué Millonarios vs. Nacional es el superclásico de Colombia? Cuatro razones lo explican

Mllonarios y Atlético Nacional se enfrentan este martes en el Atanasio Girardot en duelo crucial por el grupo A de los cuadrangulares finales. Es el partido que paraliza a todo un país y es por eso que explicamos 4 razones por las que se define como el superclásico de Colombia.

No es Millonarios vs. América y mucho menos Nacional vs. América, aunque el ‘escarlata’ esté en el top 3 de los más grandes. Las 4 razones por las que capitalinos y antioqueños protagonizan el partido más importante son: títulos, hinchada, historia y regionalismo.

Títulos

Nacional y Millonarios son los equipos más ganadores en Colombia. El cuadro ‘verdolaga’ cuenta con 30 títulos oficiales: 16 de Liga, 2 Copa Libertadores, 2 Copas Merconorte, 2 Copas Interamericanas, 5 Copas Colombia, 2 Superliga y una Recopa Sudamericana. Por su parte, el cuadro ‘embajador’ registra 19 títulos oficiales: 15 Estrellas de Liga, una Copa Merconorte, 2 Copas Colombia y una Superliga.

Hinchada

Sin lugar a dudas, Millonarios y Nacional tienen las hinchadas más grandes del país. Es imposible calcular un número exacto de quién tiene más o cuánto es el número total, pero al viajar por todo el país, ver cómo llenan los estadios donde juegan, las camisetas en cada esquina y demás, es suficiente. Los ‘verdolagas’ se hicieron fuertes en Bogotá y en los rincones del país a raíz de la Copa Libertadores de 1989, pero los ‘embajadores’ desde la génesis la fueron creando, comenzando en el interior del país hasta llegar a los lugares más escondidos.

Historia

La historia dice que los dos equipos han mandado en diferentes épocas. El conjunto ‘embajador’ abrió el camino para que el Fútbol Colombiano se conociera a nivel mundial, no por nada fue catalogado como el mejor equipo del planeta teniendo a los mejores jugadores en su plantilla. Hasta el 2016 fue el más campeón y solo Nacional le quitó el trono. Los ‘verdolagas’ desde la Copa Libertadores empezó a escribir una historia grandiosa, también tuvo en su plantel grandes jugadores, sobre todo del rentado nacional.

Regiones

Para nadie es un secreto que Bogotá y Medellín son 2 de las ciudades más importantes del país, por algo la primera es la capital de Colombia y la segunda siempre quiso serlo. El tema cultural y social de estas 2 regiones han llevado a una ‘guerra’ constante que poco a poco se trasladó al fútbol. Uno de los episodios que partió la historia fue la Copa Libertadores ganada por Nacional en 1987, en aquel certamen se enfrentaron los dos equipos dejando una polémica clasificación para el equipo ‘verdolaga’.

Posteriormente, el equipo paisa terminó siendo campeón en la casa de los ‘embajadores’, lo que aumentó una contienda entre ‘rolos’ y ‘paisas’ que hasta el día de hoy perdura.

Plus:

A pesar de que Nacional tiene más títulos que Millonarios, el ‘embajador’ tiene a su favor el historial de partidos. En total se han enfrentado 281 veces, el equipo de la capital ha ganado en 107 oportunidades, perdió 84 y empató 91.