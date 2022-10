En un partido que faltaron los goles, los hinchas no desentonaron con una gran fiesta en la tribuna desde el previo del juego.

América de Cali vs. Atlético Nacional, es uno de los partidos más atractivos del Fútbol Colombiano, para muchos el Superclásico de Colombia. Este domingo se vieron las caras en el estadio Pascual Guerrero en un partido que quedó debiendo desde los goles, aunque con mucha fiesta en la tribuna.

Video del recibimiento de los hinchas

Pese a que el resultado puede parecer mentiroso por las opciones de gol que tuvieron los dos equipos, al final el grito de gol no apareció. La hinchada del conjunto ‘escarlata’ no falló, llenó el estadio y alentó los 90 minutos, la de Nacional, aunque no tuvo ingresó oficialmente, acompañó con un par de aficionados que se infiltraron en el escenario deportivo.

Los hinchas locales prepararon un recibimiento monumental con extintores, rollos, banderas, cánticos, entre otros elementos que le dieron color al clásico. En Bolavip repasamos las mejores postales que dejó el 0-0, tanto en el terreno de juego como en la tribuna.

Galería con las mejores imágenes de América vs. Nacional