Santos Borré se confiesa y no le cierra la puerta a un posible fichaje en Junior

El delantero Rafael Santos Borré, actualmente gran estrella del Eintracht Frankfurt y campeón de la Europa League, vive un gran momento en el fútbol alemán y es todo un referente de su club. Fue el gran héroe recientemente luego de marcar el empate y el penalti definitivo en la final en Sevilla.

Ya con la temporada terminada, Santos Borré ahora se concentra para unirse a la Selección Colombia, que enfrentará un amistoso el próximo cinco de junio en la ciudad de Murcia, en España. El atacante fue uno de los convocados y será líder en este renovado listado, además le apunta a la titular con Héctor Cárdenas.

En una entrevista con Toque Sports, Santos Borré se refirió a un posible fichaje en Junior de Barranquilla en un futuro, dio a entender que le abriría la puerta al club 'Tiburón' pese a que el equipo de sus amores es el Deportivo Cali, donde debutó y tuvo sus primeros partidos como profesional.

"En las inferiores del Cali me nació el fanatismo por el club. Si a la profesional le iba bien, había más dinero para las divisiones menores. Fui creciendo y me hice hincha. Pero de niño siempre me llevaron al Metropolitano, seguía a Junior. Viví varias finales de Junior y es un equipo que también ha tenido un lugar en mi vida", dijo Santos Borré en Toque Sports.