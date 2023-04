Si Atlético Huila vence a La Equidad en la próxima fecha, Once Caldas caerá en puestos de descenso.

Si Huila le gana a La Equidad, Once Caldas caerá en puestos de descenso

Once Caldas no la pasa para nada bien este semestre, vive un momento lleno de angustia y preocupación y ahora el descenso lo tiene encima. El club de Manizales no tiene de otra que comenzar a ganar para salir de los puestos de abajo y así alejarse de la amenaza de la segunda división.

Actualmente, Once Caldas es último en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana I-2023, con solo dos victorias, cinco empates y siete derrotas. El panorama no es para nada alentador ni mucho menos el ambiente, pues en el último partido, contra Alianza Petrolera, los hinchas invadieron la cancha y agredieron a algunos jugadores.

El árbitro decidió suspender el partido y así Alianza Petrolera ganó 2-1, consumando una crisis muy grave en Once Caldas, que también ve la tabla de promedio, es antepenúltimo y con una condición de por medio que lo podría dejar en los puestos de descenso en la próxima fecha.

Por la fecha 15 de la Liga I-2023, Once Caldas deberá estar muy pendiente de un partido fundamental, La Equidad vs. Atlético Huila, que se jugará en el estadio de Techo de Bogotá. Si el club huilense vence al equipo bogotano de visitante, el 'Blanco Blanco' caerá inmediatamente a los puestos de descenso.

En esa misma jornada, Once Caldas jugará contra Independiente Medellín en condición de visitante. Tendrá la total obligación de ganar, para tomar un respiro en el descenso y así salir de los últimos lugares.