El ex jugador no se guardó nada y apuntó con todo a la dirigencia del conjunto ‘tiburón’.

Iván René Valenciano siempre ha sido ligado con el Junior de Barranquilla, ya que fue figura en este club y además es el goleador histórico, pero a pesar de esto el ‘Bombardero’ aseguró que el ‘tiburón’ no le dio nada a él.

En el programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Iván se refirió a los constantes reclamos que recibe por parte de los hinchas del ‘rojiblanco’ debido a las críticas que en ocasiones son muy fuertes contra el equipo, a los que aseguró que lo hace porque el equipo no le dio nada.

“Mucha gente me critica cuando yo hablo mal del Junior y digo que juega mal. Me critican y me dicen ¡lo que pasa es que Junior te dio todo! ¡No, Junior a mí no me dio nada! Junior me vendió en 4 millones 800 mil dólares y la siguiente vez me vendió en tres millones y medio al Veracruz y al Atalanta”, comentó inicialmente el ahora panelista deportivo.

Posteriormente indicó que “yo fui goleador de Junior y le di todo a Junior, pero los Char nunca me llamaron a decirme... Es más, había que pagar un préstamo a Morelia de 25 mil dólares, cada tres meses, para yo estar en Junior. ‘El Zurdo’ López llegó y le dijo a los Char, a ‘Toño’ ¡no paguemos esos 25 mil dólares, porque yo tengo a Henry Vásquez que es más goleador que Valenciano! Y me cortaron el contrato. Tuve que quedarme tres meses sin jugar”.

Finalmente, el goleador contó cómo el Independiente Medellín lo ayudó en ese momento difícil, por lo que volvió a recalcar que él no está agradecido con el Junior.

“Me fui al DIM y estoy muy agradecido con el profe Julio Comesaña y Don Rodrigo Tamaño, que fueron quienes me dieron la mano en ese momento. Me mantuvieron tres meses en Medellín sin poder jugar. Sin tener contrato me pagaban y entrenaba con ellos, pero solo podía jugar hasta julio. Entonces, ¿por qué tengo que estar agradecido con Junior? No estoy agradecido, le di como ellos me dieron a mí también”.

