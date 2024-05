América de Cali confirmó este martes 30 de abril lo que muchos ya daban por hecho. Luego del fracaso en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, César Farías dejará de ser el entrenador del equipo escarlata. El DT ha sido despedido y el máximo accionista del club, Tulio Gómez ha salido a explicar la decisión, luego de que se barajaran distintas teorías.

César Farías estuvo en el ojo de las críticas desde su llegada a América de Cali desde su llegada. El entrenador obtuvo malos resultados desde el inicio de su gestión, se peleó con la prensa y hubo rumores sobre algunos problemas en el vestuario.

El máximo accionista del club, Tulio Gómez fue uno de los principales defensores del entrenador a lo largo del campeonato. La máxima autoridad del club mostró su respaldo total al DT pese a las críticas, pero finalmente ha decidido prescindir de sus servicios.

Ahora, el despido de Farías es oficial y hubo especulaciones sobre los motivos. Si bien parecía evidente que el detonante de la decisión fue la eliminación fueron los malos resultados, hubo rumores sobre supuestas amenazas al entrenador. Tulio Gómez ha salido a aclarar todo.

César Farías (VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff)

¿Por qué despidieron a César Farías?

En una entrevista con El País de Cali, el máximo accionista justificó el despido de César Farías. “Indudablemente el fracaso en la Copa Suramericana y en la Liga… todo eso influyó demasiado; pero lo otro fue que notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano“.

Gómez confirmó que no había buen ambiente en el vestuario. “A Farías no lo quería la hinchada, tampoco la prensa; y lo mejor para un grupo es la armonía, pero esta vez no la había porque se presentaron algunas situaciones. Eso lo hablamos y acordamos cortar el proceso“

Así mismo, desmintió los rumores sobre las supuestas amenazas. “No tenemos amenazas, solo mal ambiente por los malos resultados. A nadie han amenazado. El tema Gareca y su no venida pasó porque Chile le ofreció un contrato millonario con el que no podíamos competir. Lo que sí hay es presión, pero amenazas no“.

¿Qué sigue para América de Cali?

Tulio Gómez fue cuestionado por el próximo entrenador de América. “Cuando América pierde un partido, de inmediato llegan tres o cinco hojas de vida. Pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo para decidir esa situación. Tenemos dos meses para mirar qué entrenador le caería bien al equipo. Vamos sin pausa y sin prisa. Tenemos muchos candidatos, muchas hojas de vida, hay que analizar bien el tema“.