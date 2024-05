¿Alcanzará a estar con la Selección Colombia? Es la pregunta que muchos se hacen. Vale resaltar que en la última convocatoria de Néstor Lorenzo, este goleador no estuvo y fue una de las principales ausencias. Se espera que para el torneo de selecciones pueda estar presente, pues ha hecho méritos para estar en la lista definitiva de la ‘Tricolor’.

“Hubo un gol que hice contra Coritiba en Medellín, que fue como de ‘tijera’ y así los hacía muy a menudo en el pueblo, en la playa. Fue una pelota alta que me tocó definir con una pirueta. Se me vino a la mente el momento que jugaba sin botines en Tierralta, Un gol parecido al que hice cuando era chico”, dijo Borja.

“Lo relataba en la casa, metido dentro de un chinchorro. Me metía y cerraba los ojos y comenzaba a narrar los goles míos, tenía un hermano que decía que estaba loco”, dijo Borja, recordando el momento cuando narraba los goles cuando pequeño.

Actualmente, Miguel Ángel Borja es el nueve titular de River Plate y el hombre de confianza del técnico Martín Demichelis. La Conmebol no dudó ni un instante y pudo hacerle un sentido homenaje al jugador colombiano que todavía sueña con ir a la Copa América con la ‘Tricolor’. No solo eso, pelea para ganar el torneo continental con el ‘Millonario’.

