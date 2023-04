Ambos entrenadores ya se han pronunciado tras el reencuentro que tendrán en Deportivo Cali vs. Junior.

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla es uno de los partidos más importantes de la fecha 16, no solo por ser un clásico del fútbol colombiano, sino que será el reencuentro de Hernán Darío Gómez con Jorge Luis Pinto, luego del lamentable suceso en el que ambos fueron protagonistas en la Copa Centroamericana 2017.

En aquel momento, en enero 2017, Panamá y Honduras se enfrentaron por un cupo a la Copa Oro de la Concacaf, pero más allá del resultado, lo que quedó en las cámaras fue la gresca que protagonizaron 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto. Hay mucha expectativa por lo que podría suceder en el reencuentro.

En la previa del partido, que se jugará en el estadio Palmaseca, Jorge Luis Pinto habló del reencuentro con 'Bolillo' Gómez y esto dijo: "Cali vs. Junior es más importante que Pinto vs. Bolillo, sé quién es y conozco muy bien sus costumbres, ojalá haya cambiado sus costumbres, voy a estar con los ojos abiertos, al perro no lo capan dos veces".

Horas después, Bolillo Gómez se pronunció y comentó lo que haría si Jorge Luis Pinto lo saluda. Cabe recordar que este encuentro se dará con dos panoramas urgentes. Junior necesita seguir escalando para clasificar a los ocho, mientras que el Cali, además de respetar su casa, debe continuar sumando para alejarse del descenso.