En diálogo exclusivo con Juan Pablo Varsky, Juan Fernando Quintero, quien vive un buen presente en Racing de Avellaneda, recordó su paso frustrado por Junior de Barranquilla y el trabajo con el técnico Hernán Darío Gómez. Luego de romper el mercado de pases en Colombia en enero 2023, se creía que el volante iba a tener un camino lleno de éxitos en el club barranquillero, pero las cosas salieron muy mal.

En la entrevista, cuando llega el momento de hablar de Junior de Barranquilla, Juanfer Quintero dijo sentirse mal por un tema “muy personal” que vivió en este club bajo el mando del ‘Bolillo’ Gómez. Además, dejó claro que su relación es nula con el entrenador, más allá que lo respeta como persona y que quiere mucho a su hijo. Le comentó a Juan Pablo Varsky que aún está en el proceso de sanar, porque “eso sacas cosas malas”.

En la extensa charla, Juan Fernando Quintero también cuenta que tuvo la posibilidad de ir a Boca Juniors antes que River Plate, cómo fue el primer contacto con Marcelo Gallardo, sus razones para ir a China, habló de su amigo Maluma y por supuesto de la final de la Copa Libertadores 2018, donde quedó en la historia del club ‘Millonario’.

“Hace poco tuve un problema en Colombia, donde sufrí mucho con algo muy personal. Estaba en Junior, me pasó algo muy particular. Tuve un problema con un entrenador. Simplemente, pasaron situaciones personales, donde no me sentí bien y me tocó salir a hablar. Tampoco pude dejar que eso siguiera pasando. A mí no me va a venir un tipo a desprestigiar, ni a bajarme el dedo, porque no, está equivocado. Mi espíritu y personalidad es innegociable, con el que quiera”, dijo Juan Fernando Quintero sobre la situación que vivió con ‘Bolillo’ Gómez.

¿Qué pasó entre el ‘Bolillo’ y Juanfer Quintero?

Cuando Junior de Barranquilla adelantaba pretemporada, hubo dos partidos amistosos que parece desconectó por completo a Juan Fernando Quintero y Hernán Darío Gómez. Todo pasó a ser una novela y hubo versiones de lo que sucedió. Al final, las cosas no anduvieron bien futbolísticamente, Juanfer prefirió dar un paso al costado y no seguir bajo el mando del ‘Bolillo’, pues “no encajaba” en el proyecto deportivo.

Por su parte, ‘Bolillo’ Gómez comentó, en su momento, que no había tenido problemas con el jugador ni con nadie en Junior. “Al otro día fue y se despidió de nosotros formalmente (Juanfer). No inventen. Al que le caiga, esa es la explicación”, agregó Hernán Darío.

Más declaraciones de Juanfer Quintero sobre ‘Bolillo’ Gómez

“Pero bueno, no pasa nada. Solo que era un entrenador de Colombia al que admiraba mucho. Pero como ser humano lo respeto. Ya está. Dijo palabras donde me expuso a mí y me faltó al respeto (Bolillo) y tuve que salir a decir lo que yo sentía”, agregó Juanfer.

“Una decepción terrible. Fueron días complicados en mi vida. Todavía tengo que trabajarlo porque eso me saca cosas malas, me estoy sanando, porque no lo olvido. Me costó. Fue un tema triste porque a esa persona la admiraba mucho. Él sabe quién es, es el ‘Bolillo’ Gómez. Es muy triste que pasen este tipo de cosas, somos de la misma tierra y me sentí traicionado. Respeto a Hernán Darío, pero como entrenador, no tengo nada que decir”, finalizó Juan Fernando Quintero sobre ‘Bolillo’.

