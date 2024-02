La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio el visto bueno al estadio Estadio Municipal de la Ciudad de El Alto, Bolivia, para albergar partidos de la Copa Libertadores 2024, a pesar de encontrarse a una altura de 4150 metros sobre el nivel del mar. Always Ready sera el equipo local.

Esta decisión ha generado opiniones encontradas, especialmente entre los hinchas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que no están acostumbrados a ver a sus equipos jugando en sitios donde el oxígeno es escaso. Millonarios, Junior, Águilas Doradas y Atlético Nacional son los 4 equipos del FPC en la Copa Libertadores 2024.

La altura de Bolivia presenta un desafío físico considerable para los jugadores que no están acostumbrados a ella. La falta de oxígeno puede causar fatiga, mareos, náuseas y hasta dolor de cabeza, lo que afecta el rendimiento deportivo.

Los del FPC en Bolivia

Aún no se ha definido todo el calendario de la Copa Libertadores 2024, por lo que no se sabe con certeza qué equipos del FPC tendrán que jugar en el Estadio Municipal de la Ciudad de El Alto. Pero es probable que algún club del FPC se cruce con Always Ready si es que el equipo boliviano llega hasta la fase de grupos.

Para mitigar los efectos de la altura, los equipos colombianos pueden realizar aclimataciones previas al viaje, entrenar en hipoxia (bajo contenido de oxígeno) y utilizar suplementos de oxígeno durante el partido.

Es probable que la decisión de la Conmebol genere un debate aún mayor en los próximos meses. Los equipos del FPC y otros equipos de la región tendrán que prepararse de manera especial para afrontar los partidos en Bolivia.