El DT no se quedó callado y no habló mal de su jugador.

Tras la derrota ante Colo-Colo en los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2024, el técnico del Junior de Barranquilla ha estado bajo mucha presión, especialmente considerando que su equipo es el único representante colombiano en la fase final del torneo.

Recientemente, el entrenador fue entrevistado en un programa radial donde le preguntaron, entre otras cosas, sobre el desempeño de algunos jugadores, entre ellos Yimmi Chará, cuyo rendimiento en el partido como extremo no habría sido el esperado.

El técnico del ‘Tiburón’ no quiso criticar al jugador y, en cambio, cuestionó a los periodistas que solo resaltan los aspectos negativos y no mencionan los positivos. Arturo Reyes afirmó que nadie está reconociendo el buen trabajo de Chará durante el partido.

Así defendió Arturo Reyes a Yimmi Chará

Durante un episodio del programa “Deporte Espectacular” de la emisora “A un Click Radio”, el técnico Arturo Reyes defendió a Chará ante las preguntas de los periodistas. Al ser consultado sobre el desempeño de Chará frente a Colo-Colo, el entrenador respondió:

“Nadie dice nada, solo se habla de lo negativo. Nadie dice nada del trabajo que él (Chará) ha hecho, no solo en ese partido (contra Colo-Colo) sino en el resto de los juegos… Porque ahora se cree y se piensa que el delantero no tiene que defender, o que el extremo no tiene que defender, o que el mediocampista no tiene que defender. Todos en fase defensiva tienen que colaborar, sino no vas a poder, no se puede… Son opiniones”.

El periodista de “Deporte Espectacular” insistió en hablar de Chará y preguntó al técnico: “¿Pero Arturo, la principal función de Chará no es tratar de atacar al rival?”, a lo que el DT respondió inmediatamente: “Las dos”.

Además, el técnico agregó con firmeza que no hablaría mal de Yimmi Chará en ningún momento, señalando que esa era la respuesta que los periodistas buscaban con sus preguntas.

“Si lo que todos quieren es que yo diga que Yimmi Chará está jugando mal… No la van a encontrar”.