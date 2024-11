La espectacular jugada de Yimmi Chará que dejó en ridículo a un referente de Millonarios

Junior de Barranquilla queda en la séptima posición y necesita al menos cuatro puntos de seis posibles para no pasar más apuros y clasificar. El equipo barranquillero se alista para jugar en la próxima fecha contra Once Caldas en el Palogrande de Manizales (11/11 – 6:20 pm). Cerrará de local ante Deportivo Cali.

Fue la jugada más clara del partido que para amargura de Junior, no terminó en gol. El ‘Tiburón’ llegó con la necesidad de victoria. Era un rival directo y el calor de la Costa Caribe era más que suficiente para luchar por los tres puntos. Se peleó hasta el final, Álvaro Montero fue la gran figura y se pudo rescatar un punto ante Millonarios, en partido válido por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024.

Iba el minuto 59 del partido cuando hubo conexión entre Yimmi Chará y José Enamorado, un detonante que se vio peligroso ante la defensa azul, pero no tuvo efectividad en la portería de Álvaro Montero. Eso sí, Juan Pablo Vargas pasó de largo y quedó totalmente desubicado tras el ‘taconazo’ de Yimmi en la línea de fondo. Espacio reducido, toque sutil, efecto preciso y humillado. La jugada siguió su rumbo, volvió a José, quien remató y la pelota dio en el palo.

Por su parte, Junior todavía no asegura su clasificación a cuadrangulares y se complica en la tabla de posiciones tras el 0-0. Tiene 27 puntos, los mismos de Fortaleza y con dos partidos para cerrar el ‘Todos contra Todos’, necesita mínimo cuatro puntos de seis posibles para no pasar apuros y confirmar su presencia en la pelea por el trofeo de diciembre. El nivel de Yimmi Chará es una herramienta clave que tiene el técnico César Farías para seguir con vida.

Junior de Barranquilla no pudo de local ante Millonarios y cedió puntos importantes en su camino a la clasificación. El panorama daba para dar el golpe y sacar un resultado positivo en el Metropolitano de Barranquilla, pero las cosas fueron diferentes y no salieron bien. El equipo azul de Bogotá se instala en la zona alta de la tabla de posiciones y pelea por el ‘punto invisible’. Eso sí, uno de sus referentes fue humillado en ‘El Metro’ por Yimmi Chará.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.