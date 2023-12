Una de las novelas del mercado de fichajes del 2024 es el del futbolista Juan David Ríos, quien no seguiría en el Deportes Tolima, debido a que varios clubes han expresado el deseo de contratarlo, siendo Atlético Nacional el que primero mostró interés en el talentoso mediocampista, pero otros clubes también ahora entraron en la puja por el futbolista.

Inicialmente, el ‘verdolaga’ habría llegado a un acuerdo con Juan David, pero no con el Tolima, debido a que no satisface las intenciones del cuadro ibaguereño, por lo que la negociación estaría quieta, por lo que otro club aprovecharía para poder quitarle el futbolista a los antioqueños, así se conoció en las últimas horas.

Según contó el periodista del canal Win Sports, Alexis Rodríguez, Deportivo Pereira estaría muy cerca de quedarse con Juan David para el 2024, ya que habría hecho una mejor oferta al ‘vinotinto y oro’ por el futbolista, además, también estaría acordando con el jugador, por lo que todo estaría encaminado para darse su transferencia.

Algo que hay que resaltar, es que Ríos es hincha del Pereira, lo que sería un plus, debido a que llegaría al equipo de sus amores, mientras que en Nacional no han hecho una nueva oferta por el jugador, al cual buscan llevar inicialmente en condición de préstamo, condiciones que no gustan en el ‘Pijao’.

Joaquín Varela, también se le escaparía a Atlético Nacional

Otro de los futbolistas por los que mostró interés el cuadro antioqueño fue el defensor central Joaquín Varela, quien tuvo un muy buen semestre con el Deportivo Independiente Medellín, club que no hizo uso de la opción de compra por el uruguayo, por lo que todo indicaba que el camino sería fácil para quedarse con el jugador.

Pues en las últimas horas le salió un competidor a Nacional, así lo contó el periodista Mariano Olsen, quien indicó que Águilas Doradas iría con todo por Varela, jugador que buscará contratar para el 2024, en donde disputará la Copa Conmebol Libertadores en la fase previa ante el Bragantino de Brasil, por lo que en los próximos días podría quedar definido el futuro del jugador.

La política de Atlético Nacional en las contrataciones

Y es que desde la dirigencia del cuadro ‘verde’ de Antioquia no estarían dispuestos a realizar compras definitivas por los jugadores que desean contratar, ya que primero quieren que llegue en condición de préstamo con opción de compra, y si el futbolista tiene un buen rendimiento, sí adquieren sus derechos deportivos, es por esto que no será fácil la contratación de refuerzos para el ‘verde’, ante otros clubes que pueden hacer mejores ofertas.

