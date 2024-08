Y aunque resulta difícil de creer, el mejor jugador de la Copa América 2024 sigue sin equipo. Si el deseo de James Rodríguez es regresar al fútbol de Europa, el conteo empieza a sonar cada vez más fuerte, y mientras define su futuro, sorprendió con la camiseta de un equipo inesperado.

Luego dos goles, cuatro asistencias y 939 minutos en 22 partidos con Sao Paulo, James decidió junto al equipo brasileño acabar un contrato que habían pactado hasta el 30 de junio de 2025. El capitán de la Selección Colombia no solo perdió 20 millones de reales, más de $3.5 millones de dólares, que iba a ganar por la prima de fichaje y bonos estipulados, también dejó una sorpresiva impresión en uno de sus excompañeros.

“James tenía problemas con los directivos, cuestiones de contrato. Sus problemas eran con Sao Paulo, nada que ver con el plantel. Nosotros conversamos con él algunas veces, hablamos de su importancia para el grupo, de su calidad y lo que podía ayudar. Siendo bien sincero, no sé cuánto quería James estar acá en Sao Paulo. Tal vez él vino pensando que esto sería otra cosa. El problema con los directivos terminó desanimándolo. Seguro no fue como lo pensaba. No tiene sentido que todo el mundo le exija si él no quería estar“, le dijo Lucas Moura a ESPN Brasil.

El capítulo de James Rodríguez en Sao Paulo se cerró sin bombos ni platillos, el equipo ni siquiera hizo un anuncio oficial sobre su salida, y el siguiente paso sería regresar al fútbol de Europa como es el deseo del jugador colombiano, según confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano. Aquí es donde empieza la cuenta regresiva.

James y el trofeo como el mejor jugador de la Copa América 2024. (Foto: Imago)

Luego de sonar para firmar con Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Rayo Vallecano, Valencia, Lazio y Napoli, no se ha definido el futuro de James y el mercado de fichajes en Alemania, España, Italia, Inglaterra y Francia, cierra el viernes 30 de agosto. En Portugal esto pasa el lunes 2 de septiembre, el ’10’ también sonó para regresar a FC Porto, pero tampoco se ha concretado nada.

Mientras define su futuro, James apareció con la camiseta de un equipo inesperado

Mientras que empieza a sonar la cuenta regresiva porque se aproxima el cierre de los princípiales mercados de fichajes en Europa y sigue sin definir su futuro, James Rodríguez volvió aparecer con la camiseta de Deportes Tolima en una foto publicada en Instagram. No es la primera vez que lo ha hecho y todo tiene una explicación.

James con la camiseta de Deportes Tolima. (Foto: Instagram / @jamesrodriiguez10fans_)

James Rodríguez confesó que le gustaría jugar en Deportes Tolima

La confesión empezó el 24 de mayo de 2023 cuando James le dijo a Noticias RCN que “uno no le puede cerrar las puertas a nadie, desde niño siempre quise jugar en el fútbol colombiano, jugué en el Envigado, pero siento que fue muy rápido y no lo disfruté” y luego sostuvo que “el equipo en el que siempre quise jugar de niño era el Tolima“. Pasaron unos meses y en junio del mismo año, el volante le ratificó a la futbolista Daniela Henao que “desde niño siempre quise jugar en el Deportes Tolima, fue el equipo donde crecí en Ibagué, el equipo que desde niño siempre lo vi. Fue como ese sueño”.