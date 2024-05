Carlos Bacca sigue demostrando toda su calidad en el fútbol, no solo dentro de la cancha, también fuera de ella.

“Estamos preparados para eso, somos profesionales, nos pagan bien, nos alimentamos bien, descansamos y hay que jugar cada tres días, eso es lo que nos toca, es lo que queremos. Ojalá no fuera así para más tiempo de recuperación, sobre todo para los que juegan torneos internacionales, pero damos siempre la cara, es lo que nos gusta y amamos”, aseguró Carlos Bacca previo al partido contra LDU, en diálogo con Habla Deportes.

No hay duda que el atacante de Puerto Colombia es líder en este Junior de Barranquilla dirigido por el técnico Arturo Reyes y que desborda talento en la ofensiva con José Enamorado, Yimmi Chará, Déiber Caicedo o ‘Cariaco’ González. Carlos Bacca es el goleador y referente en el área rival. También, es el encargado de inyectar toda la jerarquía posible y hablar fuerte en el camerino en búsqueda de los objetivos.

Carlos Bacca sigue demostrando toda su calidad en el fútbol, no solo dentro de la cancha, también fuera de ella. Es un referente del fútbol colombiano y gran embajador en Europa. Es historia pura, debido a los títulos que ha conseguido y la cantidad de goles que lo coloca como uno de los jugadores de Colombia más relevantes de la historia en el ‘Viejo Continente’. Tras llenarse de gloria en España e Italia, volvió al torneo local a defender los colores del Junior de Barranquilla, donde es ídolo.

