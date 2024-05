El 2-0 fue luego de un penalti muy claro contra el mismo jugador. Larry Vásquez no pudo salir jugando en medio de un volumen de ataque, además entregó corta la pelota y Bacca le ganó la posición. El volante de Millonarios perdió el tiempo de la jugada y fue contra el pie del goleador de Junior. Zancadilla que el juez central dudaba. Tuvo que ir al VAR para ratificar el golpe.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.