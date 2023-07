Mucha incertidumbre hay en el Deportivo Cali de cara a lo que será el inicio del segundo semestre de la Liga Colombiana, debido a que no llegan refuerzos y a la corta nómina que hay no le han cumplido con los pagos del salario, hecho por el que está muy preocupado el entrenador Jorge Luis Pinto.

En las últimas horas, se conoció la posibilidad de que el primer fichaje para el cuadro ‘azucarero’ sería el delantero Luis Fernando Sandoval, jugador que salió en medio de una gran polémica del Junior de Barranquilla, debido a que llegó a un entrenamiento embriagado, lo que motivó que fuera echado de la institución ‘rojiblanca’.

Sobre la posibilidad de que Sandoval se sume al Cali, el entrenador Jorge Luis Pinto se refirió al tema en una entrevista con los periodistas Mariano Olsen y ‘Petiso’ Arango, allí no se mostró muy convencido de dar el ok para su llegada, ya que el tema de los actos de indisciplina sería un tema a revisar.

“Es un nombre que analizamos. Cuando me mencionaron la posibilidad del Chino Sandoval, les dije que iba a investigar, como con las novias que se les busca el pasado, el presente y el futuro. Entonces lo estamos valorando”, expresó Jorge Luis, dejando entre dicho la posibilidad de contratar al Sandoval.

Además, el entrenador aseguró que un delantero no es la prioridad: “Hay un detalle que es clave: nuestra necesidad son los volantes-punteros o volantes-mediapunta. Quiero que podamos reemplazar a Daniel Mantilla y a Kevin Velasco. En lo del centro delantero me siento más tranquilo viendo hoy a Gustavo Ramírez trabajando muy bien, en una pretemporada extraordinaria. Lo hemos visto bien. Ante la necesidad, me voy por un volante puntero. Necesitamos llenar esa posición”.