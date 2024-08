Críticas a Dayro Moreno por fea actitud con uno de sus compañeros en Once Caldas

Once Caldas consiguió una importante victoria por 2-1 ante Atlético Bucaramanga por la fecha 5 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que puso al cuadro ‘blanco’ como líder del torneo con 15 puntos y mostrando un buen nivel deportivo, tema que ilusiona a los hinchas en seguir siendo protagonista e ir por el título.

El trámite del compromiso fue de ida y vuelta, especialmente en el primer tiempo, en donde el Bucaramanga se puso en ventaja con anotación de Kevin Cuesta al minuto 34. Fue en el segundo tiempo en donde el Once se montó en el partido y le dio vuelta al marcador, con anotaciones de Michael Barrios al 61 y un autogol del arquero Aldair Quintana al 63′.

La fea actitud de Dayro Moreno

Cuando el partido iba 0-0, el Once Caldas generó una acción de contragolpe, en donde Mateo García no tuvo la mejor finalización, debido a que tenía la posibilidad de asistir a dos compañeros, uno de ellos Dayro Moreno, que tenían mejores opciones para poder definir y anotar el que pudo haber sido el primer gol del encuentro.

Mateo decidió patear al arco y la pelota se desvió en el defensor del Bucaramanga, esto generó la furia de Dayro, quien no se guardó nada y le dijo de todo a su compañero, al que le manoteo, actitud que fue muy reprochada por parte de algunos analistas deportivos, ya que es algo recurrente por parte del atacante tolimense.

Foto: Captura pantalla, Win Sports.

Las críticas a Dayro Moreno

La actitud de Dayro ha generado muchos cuestionamientos, ya que no se le ve bien ese tipo de reproches tan fuertes a sus compañeros, debido a que no solamente los deja expuestos, sino que también puede generar divisiones entre los futbolistas y esto puede perjudicar el rendimiento del equipo.

Uno de los que cuestionó a Moreno, fue el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, allí lamentó el actuar de Dayro, del que aseguró que no le ha aportado mucho al equipo en los últimos partidos, por lo que aseguró su actitud “tóxica” no le aporta nada al Once Caldas.