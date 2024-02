El ídolo de Once Caldas hizo acto de presencia en el marcador en el partido contra Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López. Al minuto 73, Dayro Moreno abrió el marcador con potente remate y así dio ilusión de victoria al club de Manizales, pero al 86′, Jhon Emerson Córdoba empató el compromiso .

