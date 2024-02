Dayro Moreno sigue con el sueño del récord y cada vez más se acerca a Sergio Galván Rey. El ídolo de Once Caldas nuevamente hace acto de presencia en el marcador y en el Atanasio Girardot anotó para el 1-1 parcial del equipo de Manizales ante Atlético Nacional, en partido por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Un partido que se juega a puerta cerrada por la sanción que mantiene Atlético Nacional en el Atanasio Girardot luego de algunos desmanes durante la final de la Copa Colombia 2023 ante Millonarios. Por el lado del equipo verde, el lateral / extremo Álvaro Angulo abrió el marcador de cabeza, muy temprano en el partido, pero minutos después las cosas cambiaron a favor de Once Caldas.

Al minuto 11, hubo una jugada polémica en el área de Atlético Nacional, el juez central fue avisado por el VAR, se revisó la secuencia y se decretó penalti a favor de Once Caldas tras la entrada de Juan Aguirre a Jáider Riquett. Al 15′ Dayro Moreno tomó la pelota, la acomodó y no tuvo problema para vencer a Harlen Castillo y colocar el 1-1 parcial.

De esta manera, Dayro Moreno aumenta su diferencia en la tabla de goleadores históricos del fútbol colombiano y llegó a 219 anotaciones, y ahora está a cinco del récord de Galván Rey, quien acumuló 224 a lo largo de su carrera. Parece que es cuestión de tiempo para que el atacante tolimense alcance el ‘número mágico’ y pase a la historia del FPC.

Dayro Moreno, que ya tiene 38 años de edad, había asegurado que el sueño que tiene no es solamente el de ser el mayor goleador en la historia de la Liga Colombiana, sino que ser el de más tantos de todos los jugadores colombianos en la historia.

“Esa es mi meta. Cada que empieza un torneo la meta que me propuse es hacer mínimo 10 goles por semestre. Siempre me pongo esa meta para seguir sumando a lo que quiero llegar, que es ser el máximo goleador de Colombia”, dijo Dayro Moreno en el VBAR de Caracol Radio en noviembre pasado. Una dura advertencia para que Radamel Falcao García no baje la guardia y siga anotando, teniendo en cuenta que ambos siguen activos y cerca de ese objetivo de alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal.