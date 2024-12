La baja sensible que tendrá Deportes Tolima para la final ante Atlético Nacional

Le puede interesar: Tulio Gómez destruye a Marino Hinestroza y revela la razón por la que no siguió en América

El técnico David González trabaja para sorprender en una serie donde no es el favorito. El ataque de Atlético Nacional se ve muy fuerte y el 4-2-3-1 querrá ser letal para definir lo más pronto posible. Deportes Tolima también ajusta detalles, pero se encuentra con una terrible notificación que podría afectar la línea de cuatro ante el más grande de Colombia.

Tras el 1-1 en la ida, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Atlético Nacional tiene cierta ventaja en la serie. El empate le da confianza para rematar ante su gente en el Atanasio Girardot de Medellín. El entrenador mexicano pule a sus figuras para dar el golpe y no pasar apuros en la cancha de Medellín. Eso, precisamente, es lo que quiere impedir Deportes Tolima.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.