Una de esas historias que parecen salidas de contexto. Resulta casi insólito en el fútbol colombiano que alguien debute con 28 años de edad. Pudo cumplir su sueño y debutó profesionalmente en el FPC luego de pasar por complicadas pruebas en su vida.

Llegó el anhelado día cuando todo parecía perdido y gracias a Bogotá FC, en la segunda división de Colombia, pudo cumplir el sueño que tenía desde muy pequeño. Este futbolista tuvo que pasar por varias pruebas y trabajos que nunca pensó y las cosas con el fútbol se veían lejanas.

Según su propio testimonio, fue vigilante y trabajó en la plataforma Rappi. Entre más pasaban los días, luchaba por un salario y se centraba en su rutina. El fútbol se colocaba muy lejano. Afortunadamente, tuvo entrenadores que le dieron la oportunidad y esas puertas, que parecían cerradas, estaban totalmente abiertas.

Estamos hablando de Sharif Merlano, de Barranquilla. Le cambió absolutamente todo en su vida y ahora está concentrado en su carrera deportiva. Firmó un contrato con Bogotá FC a sus 28 años y ya con 29, lleva 13 partidos jugados en el Torneo de la B con un gol marcado (contra Internacional de Palmira), más dos tarjetas amarillas.

De todos los encuentros disputados, ha estado 90 minutos, sin cambios y siempre de titular en Bogotá FC. Llegó la hora de que Sharif Merlano contara su historia y en Tik Tok dejó su duro testimonio. Nunca es tarde para cumplir los sueños.

“El tema mío no fue de mucha ayuda, ni mucha escuela. En Barranquilla jugaba con un equipo, con otro. Tuve un microciclo con la Selección Atlántico, categoría Sub 21. De ahí, se me abrió una puerta para ponerme a prueba con Llaneros FC, pero las cosas no salieron. Me presenté con un profesor que me iba a ayudar. Salí de Tigres luego de un problema”, contó Sharif Merlano sobre su vida deportiva.

Sharif Merlano contra Itagüí Leones FC. Photo: VizzorImage / Daniel Gallo / Cont

“Conocí a la mamá de mi hija, me dediqué un tiempo a ella y al nacimiento de mi hija. Un año trabajé de vigilante, después estuve en Rappi y así he podido llevar la vida. No he olvidado el fútbol. Gracias a Dios estoy acá”, dijo Sharif en diálogo con el Tik Tok de Bogotá FC.