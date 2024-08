Junior de Barranquilla sufrió una dolorosa derrota en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo en la ciudad de Santiago de Chile, compromiso en el que tuvo la posibilidad de anotar, pero falló las ocasiones que generó, mientras que el cuadro local fue contundente en la que tuvo.

El rendimiento del conjunto ‘rojiblanco’ fue muy cuestionado, siendo el entrenador Arturo Reyes el más apuntado por sus determinaciones en el campo de juego y el planteamiento del encuentro, es por esto que el periodista Carlos Antonio Vélez, nuevamente apuntó contra el técnico y cuestionó que todavía esté dirigiendo al equipo barranquillero.

Responden desde el Junior a Carlos Antonio

En una entrevista para Cuid Sports, Luis Melo, quien es el asistente técnico de Arturo Reyes en el Junior, fue consultado sobre los constantes cuestionamientos de Carlos Antonio Vélez hacia el entrenador, a lo que respondió fuertemente, asegurando que el periodista es una persona que divide al país y solamente le gusta hacer daño.

“He escuchado a Carlos Antonio Vélez porque es un tipo que calla y divide más al país con lo que comenta y nosotros hasta dónde tenemos que aguantar sus improperios. Algunos le dicen si es doctor, no sé si es médico o tiene doctorado en comunicación social. Otros le dicen profesor, no sé a quién entrenó y creo que ni siquiera al equipo de la familia”, expresó Melo.

Luis Melo y Arturo Reyes en el Junior gesticula ante Once Caldas por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jesús Rico.

Luis Melo subió el tono contra Vélez

Melo siguió cuestionando el papel de Carlos Antonio en los medios de comunicación, recordando algunos de los casos en los que también el periodista se ha ensañado contra otras personalidades del fútbol colombiano y del exterior, como lo sucedido con Rafael Dudamel, razón por la que el comentarista fue declarada persona no grata en la ciudad de Bucaramanga por parte del DT venezolano.

“No ha entendido qué es lo que es un comunicador social y no sé en qué punto de la vida quién le dio el estatus de juez. Ha hecho demasiado daño. No le gusta Pékerman que nos llevó a dos mundiales, habla mal de James, uno de los mejores de la historia de nuestro fútbol, de Guardiola, no le gusta el Barcelona, habla mal del juego de posesión, es persona no grata en Bucaramanga y es un tipo que cuando está comentando, muchos le bajan el volumen al televisor”, expresó Luis.

Y después agregó: “No sabe ni dónde está parado y desafortunadamente no ha entendido que, el conocimiento, no sé si lo tenga, porque hablar de fútbol es una cosa, entrenar otra y dirigir es otra. El fútbol profesional te da protagonismo y este tipo de personas con las cosas que dice muchas veces sin fundamento le da protagonismo, pero todos sabemos que no es deseada en varias partes del país”, sentencio Melo.