La Liga Colombiana ya está en marcha y va por su segunda fecha, la cual ya tiene algunas novedades. Como es costumbre en el Fútbol Colombiano, no siempre se puede jugar la jornada completa por diferentes razones y esta vez no será la excepción.

La Dimayor dio conocer un comunicado en el que anuncia la reprogramación de cuatro partidos, tres de Liga Colombiana y uno del Torneo. Esto debido a una solicitud presentada por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

“Por lo tanto, nos hemos visto obligados a reprogramar los siguientes partidos, atendiendo las conclusiones que se generaron en cada una de las Comisiones Locales, las cuales fueron comunicadas”, escribió la Dimayor.

Los partidos que fueron aplazados son: Unión Magdalena vs América de Cali, Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe, Águilas Doradas vs Atlético Nacional y Llaneros vs Patriotas Boyacá.

Dimayor anunció que “los nuevos horarios de realización de tales partidos serán anunciados próximamente, en atención a la complejidad que representa tal circunstancia extraordinaria para nuestro calendario deportivo”.