Iván Ramiro Córdoba ha sido, sin lugar a dudas, uno de los máximos exponentes del fútbol colombiano en las últimas décadas. Ahora, a más de una década de su retiro, el defensor podría volver a Colombia con grandes aspiraciones dirigenciales. El exjugador reveló que desea trabajar en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Iván Ramiro Córdoba ha pasado a la historia como el primer futbolista colombiano en ganar una Champions League. El defensor formó parte del histórico plantel de Inter de Milán que ganó el triplete en el año 2010, bajo las órdenes de Jose Mourinho y Rafa Benítez.

El colombiano se retiró en el año 2012 y, desde ese momento, empezó su carrera dirigencial. La leyenda ha formado parte de la directiva de Inter y de Venezia. Ahora, estaría preparándose para hacer su regreso a Colombia con grandes aspiraciones dirigenciales.

¿Iván Ramiro Córdoba a la FCF?

El exjugador ha concedido una entrevista con Infobae y ha tocado distintos temas sobre la actualidad del fútbol colombiano. Fue allí que reconoció que espera continuar con su carrera dirigencial en la máxima institución del fútbol colombiano. Si bien no puso fecha, aseguró que se prepara para ello.

Iván Ramiro Córdoba (IMAGO / Imaginechina)

“Así como cuando estaba comenzando a jugar fútbol y veía a la selección Colombia como algo difícil de alcanzar, pero nunca fue una barrera para mí luchar por eso hasta que lo alcancé, lo mismo pasa como dirigente. A mí me gustaría mucho en un futuro llegar a la federación y poder liderar el fútbol colombiano desde la parte dirigencial, no en este momento, no es mi intención, me estoy preparando para eso y lo veo hacia un futuro, lo veo de manera muy respetuosa” fueron las palabras de Córdoba.

Mercado de Atlético Nacional

Iván Ramiro Córdoba se refirió a los movimientos de Atlético Nacional en el mercado de pases. “En los últimos días, ha dado demostración de que quiere hacer un cambio importante a nivel de sociedad, deportivo y técnico. Esperemos cuáles son los siguientes pasos, pero tener jugadores de gran experiencia, jugadores que han caracterizado la historia reciente de Nacional, es importante para transmitir todo eso a los jóvenes“.